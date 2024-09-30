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У луку з твіду та босоніжках: принцеса Олександра на модному показі в Парижі

У луку з твіду та босоніжках: принцеса Олександра на модному показі в Парижі

Принцеса Олександра Ганноверська та Джованна Батталья Енгельберт / Фото: Getty Images

Принцеса Олександра Ганноверська та Джованна Батталья Енгельберт відвідали модний показ у Парижі.

Дочка принцеси Кароліни Монакської відвідала показ колекції Giambattista Valli сезону весна-літо 2025 року в рамках Тижня моди в Парижі.

На світський захід, який проходив у готелі Pozzo di Borgo, принцеса Олександра приїхала у чорному аутфіті з твіду та взута у чорні босоніжки, прикрашені перлами. 25-річна Олександра розпустила волосся, зробила легкий макіяж, а з прикрас одягла кілька каблучок на пальці та золотий ланцюжок на шию.

Принцеса Олександра Ганноверська та Джованна Батталья Енгельберт / © Getty Images
Принцеса Олександра Ганноверська та Джованна Батталья Енгельберт / Фото: Getty Images

У серпні ми часто бачили дівчину на Олімпійських іграх у Парижі, які вона відвідувала разом зі своїм дядьком – князем Альбером ІІ.

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