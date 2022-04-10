У луку за 120 доларів: що одягав Володимир Зеленський на зустріч із Борисом Джонсоном

У луку за 120 доларів: що одягав Володимир Зеленський на зустріч із Борисом Джонсоном

Від дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України президент Володимир Зеленський носить виключно одяг у стилі мілітарі.

У суботу, 9 квітня, до Києва непередбачено прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, де зустрівся із Зеленським. Як стало відомо, Джонсон приїхав до столиці України потягом із Польщі. Для зустрічі прем'єр-міністр одягнув свій традиційний образ: синій костюм, краватку та білу сорочку. А ось президент України від 24 лютого носить виключно тактичний одяг, причому від простих і доступних брендів. Вбрання, обране для зустрічі з британським політиком, коштувало очільнику країни близько 120 доларів, це приблизно 3530 гривень.

Борис Джонсон та Володимир Зеленський / Associated Press

Борис Джонсон та Володимир Зеленський / Associated Press

Першим лук президента України розібрав у Facebook Андрій Пиндик. За його словами, на Зеленському була оливкова кофта на блискавці з флісом, ціна якої складає 383 гривень, футболка-хакі за 200 гривень, кросівки Saucony jazz camo вартістю 1959 гривень, тактичні штани Rip Stop Dark за 1010 гривень.

Борис Джонсон та Володимир Зеленський / Associated Press

Борис Джонсон та Володимир Зеленський / Associated Press

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