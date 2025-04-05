ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
378
Час на прочитання
1 хв

У лимонній сукні з розкльошеними манжетами: герцогиня Софі відвідала лабораторію з дослідження деменції

Завітала вона до цієї установи, оскільки є королівським покровителем організації Race Against Dementia.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Герцогиня Единбурзька

Герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Улюблена невістка королеви Єлизавети II, герцогиня Единбурзька, відвідала лабораторію по дослідженню деменції в Единбурзькому університеті, засновану благодійною організацією Race Against Dementia.

Софі приміряла форму, у якій працюють співробітники лабораторії, а також поспілкувалася з дослідниками.

Того дня на герцогині була жовта сукня з чарівними розкльошеними манжетами та ґудзиками на спідниці. Це вбрання було від бренду Beulah London.

Також Софі зібрала волосся у гарну зачіску та одягла золоті сережки від Giulia Barela Jewelry.

Ця сукня одна з улюблених у гардеробі Софі і раніше її можна було на ній неодноразово побачити. Якось вона одягала це яскраве вбрання на парад Trooping the Color.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі, король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі, король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie