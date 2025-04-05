У лимонній сукні з розкльошеними манжетами: герцогиня Софі відвідала лабораторію з дослідження деменції

Герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Реклама

Улюблена невістка королеви Єлизавети II, герцогиня Единбурзька, відвідала лабораторію по дослідженню деменції в Единбурзькому університеті, засновану благодійною організацією Race Against Dementia.

Софі приміряла форму, у якій працюють співробітники лабораторії, а також поспілкувалася з дослідниками.

Того дня на герцогині була жовта сукня з чарівними розкльошеними манжетами та ґудзиками на спідниці. Це вбрання було від бренду Beulah London.

Реклама

Також Софі зібрала волосся у гарну зачіску та одягла золоті сережки від Giulia Barela Jewelry.

Ця сукня одна з улюблених у гардеробі Софі і раніше її можна було на ній неодноразово побачити. Якось вона одягала це яскраве вбрання на парад Trooping the Color.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі, король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images