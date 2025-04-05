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У лимонній сукні з розкльошеними манжетами: герцогиня Софі відвідала лабораторію з дослідження деменції
Завітала вона до цієї установи, оскільки є королівським покровителем організації Race Against Dementia.
Улюблена невістка королеви Єлизавети II, герцогиня Единбурзька, відвідала лабораторію по дослідженню деменції в Единбурзькому університеті, засновану благодійною організацією Race Against Dementia.
Софі приміряла форму, у якій працюють співробітники лабораторії, а також поспілкувалася з дослідниками.
Того дня на герцогині була жовта сукня з чарівними розкльошеними манжетами та ґудзиками на спідниці. Це вбрання було від бренду Beulah London.
Також Софі зібрала волосся у гарну зачіску та одягла золоті сережки від Giulia Barela Jewelry.
Ця сукня одна з улюблених у гардеробі Софі і раніше її можна було на ній неодноразово побачити. Якось вона одягала це яскраве вбрання на парад Trooping the Color.