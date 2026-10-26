У лимонному кроптопі та мінішортах: Ярослава Магучіх похизувалася стрункою фігурою у Беверлі-Гіллз

Ярослава Магучіх

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Ярослава Магучіх поділилася в Instagram новими світлинами зі своєї подорожі до США.

Спортсменка побувала в Беверлі-Гіллз — одному з найвідоміших районів Лос-Анджелеса, який відомий розкішними бутиками, пальмовими алеями та гарною архітектурою.

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Ярослава Магучіх

Ярослава сфотографувалася на знаменитій вулиці Родео-драйв, а також позувала біля фонтана та знака Beverly Hills.

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Для прогулянки містом вона обрала легке й комфортне літнє вбрання, яке чудово підкреслило її струнку спортивну фігуру та підтягнутий прес.

Ярослава Магучіх

На спортсменці був костюм лимонного відтінку, який складався з кроптопа на тонких бретельках, що відкривав живіт, і коротких вільних шортів.

Лук легкоатлетка доповнила бежевими сандалями на пласкій підошві, маленькою білою сумочкою з ручкою-ланцюжком і сонцезахисними окулярами. Вуха вона прикрасила яскравими жовтими сережками, шию — намистом у патріотичних синьо-жовтих кольорах, а на зап’ясті мала годинник і червону нитку. Волосся Ярослава частково зібрала назад, залишивши решту пасом розпущеними.

Ярослава Магучіх

«West coast diaries» («Нотатки з Західного узбережжя»), — лаконічно підписала вона світлини.

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Нагадаємо, Ярослава Магучіх здобула золоту медаль на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі в стрибках у висоту. Також вона є світовою рекордсменкою у цій дисципліні з результатом 2,10 метра.

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