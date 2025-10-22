- Дата публікації
У листях та з песиком на руках: принцеса Мадлен опублікувала нове фото підрослого сина
Шведська принцеса Мадлен поділилася милою фотографією свого сина Крістофера у соцмережах.
На фотографії, представленій у Instagram блогупринцеси, її син Ніколас зображений разом із домашнім улюбленцем родини — псом Тедді. Десятирічний хлопчик сидить на землі в жовтому листі, одягнені в сині джинси і куртку кольору гакі з Тедді на колінах.
«Щасливого осіннього дня!» — лаконічно підписала Мадлен знімок.
Ніколас — друга дитина Мадлен та її чоловіка Крістофера О’Ніла та єдиний син. Пара також має доньку — старшу принцесу Леонор, якій 11 років і молодшу принцесу Адрієнну, їй 7 років.
Ця осінь — друга, яку вони проводять вдома, після переїзду родини до Швеції. Раніше вони мешкали у Британії.
Нагадаємо, раніше принцеса Мадлен показувала всіх своїх дітей на літньому знімку в компанії собаки.