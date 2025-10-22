У листях та з песиком на руках: принцеса Мадлен опублікувала нове фото підрослого сина

Принц Ніколас / © Принцеса Мадлен/Instagram

На фотографії, представленій у Instagram блогупринцеси, її син Ніколас зображений разом із домашнім улюбленцем родини — псом Тедді. Десятирічний хлопчик сидить на землі в жовтому листі, одягнені в сині джинси і куртку кольору гакі з Тедді на колінах.

«Щасливого осіннього дня!» — лаконічно підписала Мадлен знімок.

Принц Ніколас — син принцеси Мадлен / © Принцеса Мадлен/Instagram

Ніколас — друга дитина Мадлен та її чоловіка Крістофера О’Ніла та єдиний син. Пара також має доньку — старшу принцесу Леонор, якій 11 років і молодшу принцесу Адрієнну, їй 7 років.

Ця осінь — друга, яку вони проводять вдома, після переїзду родини до Швеції. Раніше вони мешкали у Британії.

Сім’я принцеси Мадлен і Крістофера О’Нілла / © Getty Images

Нагадаємо, раніше принцеса Мадлен показувала всіх своїх дітей на літньому знімку в компанії собаки.