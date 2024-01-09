У люксембурзькій королівській родині поповнення: принц Фелікс та принцеса Клер знову стали батьками

Принц Фелікс і принцеса Люксембурга Клер вітали свою третю дитину в новому році.

Хлопчик на ім'я Бальтазар Фелікс Карл народився 7 січня.

В Instagram сім'я вже поділилася знімками з новонародженим, на яких він зображений зі своїм братом та сестрою, а також його бабусею та дідусем – великим герцогом Анрі та великою герцогині Марією. Новонароджене маля є їхнім сьомим онуком.

"Ласкаво просимо до сім'ї Великого князя, чарівна крихто!", — йдеться в підписі під фото.

Раніше королівський палац опублікував офіційне оголошення про народження спадкоємця, який є сьомим у черзі на престол.

"З великою радістю ми оголошуємо про народження нашого сина. Принц народився 7 січня 2024 року в пологовому будинку Великої герцогині Шарлотти. Новонародженого принца назвуть Бальтазар Фелікс Карл. Він важить 3220 кг, зріст 50 см".

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Нагадаємо, принц Бальтазар буде не єдиним поповненням у королівській родині Люксембургу. Минулого місяця вони оголосили, що принцеса Олександра та її чоловік Ніколя Багорі цієї весни чекають на первістка.

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