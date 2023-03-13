У м'ятній сукні з розсипом каміння: гламурний образ Гайді Клум на оскарівській вечірці

Німецька супермодель Гайді Клум відвідала вечірку Vanity Fair, яка за традицією відбувається одразу після церемонії "Оскар".
На доріжку 49-річна Гайді вийшла у м'ятній сукні з пікантним декольте та повністю розшитому камінням. Рукави у сукні були масивними і спадали вниз, перетворюючись на шлейф. Взута манекенниця була в босоніжки на шпильках.
Гламурний образ Гайді Клум був доповнений стильним укладанням та вечірнім макіяжем. А з прикрас зірка вибрала кілька каблучок із камінням та зробила світлий манікюр.
Разом з нею на доріжці з'явився її чоловік Том Каулітц. Він був у чорному костюмі, чорній сорочці та туфлях. Позуючи перед камерами пара цілувалася.
Нагадаємо, одразу кілька зірок обрали пікантні сукні-сітки або просто прийшли у ліфчику, як Олівія Вайлд на світську тусовку.
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