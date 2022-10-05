У м'ятному костюмі та у сережках-кліпсах: королева Маргрете II з'явилася на публіці після того, як позбавила онуків титулів

Данська королева Маргрете II вперше з'явилася на публічному заході після скандалу, пов'язаного із позбавленням титулів її онуків. Її Величність вийшла в світ разом із старшим сином кронпринцем Фредеріком і невісткою кронпринцесою Мері.

Вчора королева Маргрете виконувала свої королівські обов'язки та була присутня на відкритті парламенту у палаці Крістіансборг у Копенгагені. 82-річну монархиню супроводжував старший спадкоємець і невістка.

Члени королівської сім'ї сиділи на балконі, відомому як Королівська ложа в залі парламенту, і слухали вступну промову прем'єр-міністра Метте Фредеріксен.

Монархиня мала чудовий вигляд в м'ятному костюмі, що складається з короткого жакета та спідниці та капелюшка в тон. Образ Її Величність доповнила великими золотими сережками-кліпсами, брошкою на грудях, бежевими рукавичками та сумкою на короткій ручці, яку вона підібрала до тону. У руках королеви був букет квітів, а на губах – яскрава помада.

Кронпринц Фредерік та королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Кажуть, королева уникала будь-яких питань преси про своє рішення позбавити чотирьох своїх онуків (дітей молодшого сина Йоахіма) титулів принців та принцеси минулого тижня. Монархиня мовчала, коли репортери засипали її питаннями, коли вона прямувала до палацу, пише People.

Королева Маргрете II з онуками / Фото: Getty Images

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Невістка королеви кронпринцеса Мері теж мала гарний вигляд. Вона була в сірій сукні-пальты, в лаконічному чорному капелюсі і з гарною брошкою з камінням, пришпиленый на комірі вбрання. Мері була у чорних рукавичках, а в її руках також були квіти. Невістка раніше підтримала монархиню у її рішенні про позбавлення титулів, назвавши це необхідністю. І не виключила, що одного разу така доля може чекати і на їхніх з Фредеріком молодших дітей.

Раніше королева Маргрете II випустила публічну заяву і пояснила, чому ухвалила таке рішення, яке виявилося таким важким для її сім'ї.

Кронпринцеса Мері, кронпринц Фредерік та королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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