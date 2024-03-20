У м'ятному пальті-накидці та в компанії чоловіка: королева Матильда на новому заході

Королівське подружжя побувало з візитом в Ауденарді під час поїздки до провінції Східна Фландрія, де відвідали майстерні Aarova.

Королева Матильда мала чудовий вигляд в м'ятній сукні та пальті-накидці з поясом зверху. Вона доповнила свій образ пісочними туфлями із замші на підборах та клатчем із принтом, який тримала під пахвою.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

У Матильди у вухах були сережки-висячки, волосся укладене у фірмову зачіску та легкий денний макіяж на обличчі. Король Філіп одягнув чорний костюм, білу сорочку та рожеву краватку. І був взутий у чорні шкіряні туфлі.

У Instagram бельгійській королівській родині опублікували більше фото із заходу.

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Нагадаємо, днями старша дочка короля та королеви – принцеса Єлизавета у стильному костюмі побувала на діловій зустрічі з експрезидентом США Бараком Обамою у замку Лакен.

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