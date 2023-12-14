У максісукні без рукавів та улюблених лоферах: леді Амелія Віндзор на різдвяній вечірці

Цього разу леді Амелія одягла сукню без рукавів баклажанового кольору і взула шкіряні туфлі-лофери від Miu Miu, які носить давно. В руках у неї була маленька чорна сумка на короткій ручці, на шиї у дівчини виблискував золотий ланцюжок, волосся було розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

Леді Амелія-Віндзор / Фото: Getty Images

Вечірку також відвідала грецька принцеса Марія-Олімпія. Вона одягла чорну сукню міді без бретельок, туфлі-човники на підборах, зробила макіяж очей з ніжно-рожевими тінями і напівпрозорим блиском нафарбувала губи, а біляве коротке волосся розчесала за рівним проділ.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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