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У максісукні та шкіряних еспадрильях: принцеса Леонор була помічена в ресторані з сім’єю
Принцеса Леонор приєдналася до родини на вечері в одному з ресторанів Пальма де Майорки.
Після візиту на виставку Жоана Міро «Пейзаж Міро» у галереї La Lonja, де Леонор була присутня разом із матір’ю королевою Летицією, сестрою інфантою Софією та батьком королем Філіппом VI вся родина вирушила на вечерю до ресторану.
19-річна принцеса одягла цього разу сукню на бретельках від El Corte Inglés брудно-зеленого кольору та довжини максі, яку поєднувала зі шкіряними еспадрильями на рівній підошві Polin et Moi та молочною сумкою з коричневою ручкою на плечі від Feel Mallorca.
Леонор розпустила волосся, зробила макіяж і одягла золоті сережки, а на пальцях дівчина мала кілька золотих каблучок.
Нагадаємо, її молодша сестра Софія була одягнена у сукню від Babbaki та взута у шкіряні коричневі сандалії на пласкій підошві.