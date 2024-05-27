У максісукні та у сережках-вісячках: королева Ранія на святкуванні Дня незалежності

З цієї нагоди королівське подружжя зібралося на святкових заходах. Королева Ранія та король Абдалла II з'явилися на урочистостях разом із молодшим сином принцом Хашимом.

Королева Ранія та король Абдалла II / Фото: Getty Images

Королева Ранія одяглася в темно-баклажанового кольору максісукню з поясом на талії і взула гостроносі туфлі на підборах. Ранія розпустила волосся і одягла сережки-висячки, а також зробила виразний макіяж, а в руці несла невелику сумку.

Король Абдалла II був у темно-синьому костюмі, світлій сорочці та з темно-червоною краваткою. А його син одягнув схожий костюм, доповнивши його блакитною краваткою в принт.

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В Instagram королева Ранія опублікувала більше фото із урочистих заходів, які відвідала родина.

Старший син королівського подружжя – спадковий принц Хуссейн не був присутній на святі. Можливо, це пов'язано з тим, що вони з дружиною принцесою Раджвою зараз чекають на народження первістка і не відвідують публічних заходів.

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