У максісукні та в улюблених еспадрильях: королева Летиція сходила на робочий захід

Королева Летиція / © Getty Images

Реклама

Королева прибула на колоквіум «Жінки, спорт та суспільство», що відбувся у Будинку культури «Пако де Лусія» у Торрелодонесі.

Зустріч проводиться у межах другого випуску баскетбольного турніру солідарності, організованого командою CHALLENGE 40 BASKET з метою підвищення обізнаності про жіноче обрізання та інші види насильства щодо жінок.

Королева Летиція / © Getty Images

Цього дня Летиція була у сукні від Antik Batik довжиною міді без рукавів, з поясом на талії та прикрашеній білими деталями у вигляді вишивки. Образ королева доповнила білими шкіряними еспадрильями на платформі та білою сумкою Carolina Herrera — однією з її улюблених моделей, представленою у кількох відтінках.

Реклама

Її Величність також одягла золоті сережки-кільця, зробила легкий макіяж очей і трохи підкреслила губи. А довге блискуче волосся розпустила, воно красиво спадало їй на плечі.

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблене взуття королеви Летиції і еспадрильї — якраз одне з таких.