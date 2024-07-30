У максісукні та золотих босоніжках: королева Летиція з чоловіком та свекрухою в Пальма-де-Майорці

Іспанські монархи прибули до Пальма-де-Майорки, де зазвичай у серпні проводять свою літню відпустку.

Король Філіп VI та королева Летиція у супроводі матері короля – королеви Софії – приймали представників різних секторів та установ Балеарських островів у палаці Марівент.

Фотографіями поділилися в Instagram акаунті іспанської королівської родини.

Королева Летиція носила цього дня сукню-міді з короткими рукавами від MAKSU, яку доповнила босоніжками на пласкій підошві Sezane у золотому кольорі. У Летиції було розпущене волосся і легкий денний макіяж доповнював її образ. Король Філіп VI одягнув цього дня синій класичний костюм і мав елегантний вигляд. А 85-річна королева Софія одягла сукню-сорочку в принт та взуття на невисокій платформі.

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Нагадаємо, нещодавно король і королева повернулися з Парижа, де відвідували Олімпійські ігри, а їхні дві дорослі дочки досі перебувають там, підтримуючи іспанську збірну.

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