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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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262
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У максісукні з відкритими плечима: принцеса Леонор з’явилася на прийомі у вбранні своєї матері Летиції

Принцеса Астурійська Леонор була присутня на прийомі на честь представників влади та Балеарського товариства у палаці Марівент у Пальма-де-Майорці разом зі своїми батьками, молодшою сестрою та бабусею.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція та принцеса Леонор

Королева Летиція та принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор обрала для появи на публіці сукню з гардеробу своєї матері королеви Летиції — білу сукню максі з принтом від Desigual, з відкритими плечима та воланами на подолі. Її королева носила на цьому самому прийомі, але 2023 року.

Королева Летиція 2023 року / © Getty Images

Королева Летиція 2023 року / © Getty Images

Леонор була взута у сині еспадрильї на платформі від Calzados Picón, а образ доповнила великими золотими сережками від Suma Cruz. Принцеса зібрала волосся в хвіст (про зачіски спадкоємиці престолу ми розповідали раніше), а кілька пасом залишила спереду біля обличчя. Також вона зробила лаконічний макіяж і носила золоту каблучку, схожу на ту, яку носить її мати Летиція на вказівному пальці.

Королева Летиція та принцеса Леонор / © Getty Images

Королева Летиція та принцеса Леонор / © Getty Images

Нагадаємо, сама королева з’явилася на прийомі у білому сарафані на бретельках від Tony Bonet та в еспадрильях.

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Іспанська королівська родина / © Getty Images

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