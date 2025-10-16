У маленькій чорній сукні та лакованих туфлях: грецька принцеса стала гостею шоу Victoria’s Secret

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

29-річна дочка грецького принца Павлоса і кронпринцеси Греції Марі-Шанталь сяяла на рожевій доріжці перед грандіозним показом білизняного бренду Victoria’s Secret 2025, що відгримів минулої ночі в Нью-Йорку.

Для світського заходу дівчина обрала мініатюрну чорну сукню на бретельках — вічну класику. Доповнила образ принцеса чорними напівпрозорими колготами та лакованими туфлями-човниками на високих підборах. Марія-Олімпія мала дуже лаконічний макіяж очей і яскраву помаду на губах, в одному вусі у неї була срібляста сережка, а на пальці каблучка і світлий лак на нігтях.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

На подіум принцеса не виходила на відміну від багатьох дітей знаменитостей — дочок Кейт Мосс та Джуда Лоу.

