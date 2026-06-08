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У маленькій шкіряній сукні: ефектна Шарлотта Казірагі з’явилася на перегонах
Племінниця князя Монако — Шарлотта Казірагі — відвідала перегони гран-прі «Формули-1».
Княжу особу та письменницю заскочили під час кваліфікації гран-прі «Формули-1» у Монако на трасі Circuit de Monaco в Монте-Карло.
Шарлотта була одягнена в баклажанову шкіряну сукню, взута в чорно-бежеві туфлі з лакованими носами на невисоких підборах і з застібкою навколо щиколотки, а на плечі мала чорну сумку з телячої шкіри. Все в її образі було від Сhanel.
Від французького бренду були і прикраси письменниці. Вона наділа золоті сережки-висячки, кілька золотих браслетів і кілька каблучок. Блискуче темне волосся Шарлотта розпустила та зробила гарний денний макіяж, підкресливши блискучі губи, а також світлий манікюр.
Гран-прі «Формули-1» також відвідало князівське подружжя Монако — княгиня Шарлін і князь Альбер II.