У малинових слінгбеках та з новою зачіскою: королева Летиція на зустрічі у палаці

У малинових слінгбеках та з новою зачіскою: королева Летиція на зустрічі у палаці

Король та королева Іспанії сьогодні приймали у палаці членів фонду "Принцеса де Астуріас" у Мадриді.

Її Величність королева Летиція була у сукні-сорочці з анімалістичним принтом із перероблених матеріалів від бренду Hugo Boss.

Летиція одягла сукню вартістю 369 фунтів стерлінгів (452 долари), поєднуючи її з малиновими слінгбеками зі шкіри крокодила на підборах. У цій парі взуття королева нещодавно з'являлася на зустрічі із членами Фонду Іспанського комітету об'єднаних світових коледжів у Мадриді.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Денний аутфіт дружина короля доповнила улюбленою позолоченою каблучкою та сережками від Gold & Roses. У середньому ціна таких сережок від 500 євро та вище. Кажуть, її Величність має три різні пари схожих сережок, вона чергує і носить їх із задоволенням. Лаконічний аксесуар підходить практично під будь-який діловий чи повсякденний образ королеви.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Також ми зауважили, що королева Летиція зробила нову стрижку. Її волосся стало помітно коротшим, хоча сивину вона так і не зафарбувала. Максимально природний денний макіяж завершував її образ сьогодні.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король Філіп VI, як завжди, був у ідеально випрасуваному костюмі, цього разу віддав перевагу синьому у смужку, блакитній сорочці та краватці у дрібний квітковий принт.

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