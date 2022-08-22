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У малиновій сукні і з ніжними обіймами: віцепрем’єрка Канади Христя Фріланд тепло зустріла Олафа Шольца

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У малиновій сукні і з ніжними обіймами: віцепрем’єрка Канади Христя Фріланд тепло зустріла Олафа Шольца

Христя Фріланд і Олаф Шольц / Фото: Getty Images

Канцлер Німеччини з триденним візитом прибув до Канади.

Віцепрем’єр-міністерка і міністерка фінансів Канади Христя Фріланд тепло зустріла у міжнародному аеропорту Монреаля канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Фотографи зазнімкували, як Фріланд ніжно обійняла Шольца, який радісно усміхався на такий жест.

Христя Фріланд і Олаф Шольц / © Getty Images
Христя Фріланд і Олаф Шольц / Фото: Getty Images

Одягнена Христя була у малинову сукню-футляр довжини міді та червоні туфлі на підборах. На Олафі був класичний сірий костюм, біла сорочка і темна краватка.

Христя Фріланд і Олаф Шольц / © Getty Images
Христя Фріланд і Олаф Шольц / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Фріланд на церемонію прийнята присяги на посаду міністерки фінансів одягла чорну обтислу сукню до колін, яка чудово сиділа на її фігурі, чорний жакет без коміра і чорні туфлі.

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