У малиновій сукні та в жакеті: у соцмережі показали неопубліковане раніше фото принцеси Раджви

У соцмережах було опубліковано нову фотографію кронпринца Хусейна та його дружини принцеси Раджви, яку публіці не показували раніше.

Подружжя було присутнє на весільній церемонії Кітаб Таріка Джуди, сина принцеси Сумайї, бинт Ель Хассан, у червні 2023 року. Фото було опубліковане цими вихідними фотографом спадкового принца Аль-Хусейна Хамзою Азокою.

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн, фото: instagram.com/hamzah_azoqa

Невістка королеви Ранії була у сукні малинового відтінку з тисненим квітковим принтом, її талію підкреслював широкий чорний пояс, а поверх сукні вона одягла короткий чорний жакет. Образ принцеса Раджва доповнила блискучими сережками-люстрами та ланцюжком із кулоном на шиї. Волосся принцеси Раджви було зібрано в акуратний низький хвіст, а на обличчі був легкий макіяж, що підкреслював її природну красу.

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн, фото: instagram.com/hamzah_azoqa

Відомо, що захід проходив лише через місяць після пишного весілля принцеси Раджви та спадкового принца Хусейна.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва з дочкою принцесою Іман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Нагадаємо, зараз принцеса більше зосереджена на сім'ї, оскільки у серпні 2024 року у них із Хусейном народилася донька. Хоча Раджва поступово вже почала з'являтися на публіці.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Читайте також:

Весілля принца Хусейна та Раджви Аль Саїф (5 фото)