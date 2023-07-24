У малиновій сукні з пікантним декольте: новопризначена міністерка у справах солідарності та сім’ї Франції в об'єктиві папараці

36-річна Аврора Берже на новій посаді продемонструвала гарний яскравий образ.
Фотографи зазнімкували в Парижі новопризначену міністерку у справах солідарності та сім'ї Франції – Аврору Берже. Вона прямувала на щотижневе засідання кабінету міністрів у Єлисейському палаці.
Аврора мала гарний і милий вигляд. На ній була сукня малинового відтінку з V-подібним вирізом і декоративними чорними ґудзиками на животі.
Берже розпустила волосся, одягла на обличчя оптичні окуляри в черепаховій оправі і прикрасила руки браслетами.
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