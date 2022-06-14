У малиново-помаранчевому жакеті і перлах: голова Єврокомісії на зустрічі з прем’єр-міністром Палестини

Урсула фон дер Ляєн у своєму діловому аутфіті поєднала яскравий верх і темний низ.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала з дводенним офіційним візитом до Ізраїлю та палестинських територій. Там політикиня зустрілася з прем’єр-міністром Палестини Мохаммадом Штайє.
Фон дер Ляєн одягла на зустріч малиново-помаранчевий жакет у клітинку, білу блузку з драпуванням і чорні прямі штани. Вбрання Урсула скомбінувала з чорними замшевими туфлями.
Діловий образ політикиня доповнила перловим намистом і сережками-пусетами. Акуратне укладання і легкий макіяж завершили лук президентки Єврокомісії.
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