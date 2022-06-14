У малиново-помаранчевому жакеті і перлах: голова Єврокомісії на зустрічі з прем’єр-міністром Палестини

У малиново-помаранчевому жакеті і перлах: голова Єврокомісії на зустрічі з прем’єр-міністром Палестини

Урсула фон дер Ляєн у своєму діловому аутфіті поєднала яскравий верх і темний низ.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала з дводенним офіційним візитом до Ізраїлю та палестинських територій. Там політикиня зустрілася з прем’єр-міністром Палестини Мохаммадом Штайє.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Фон дер Ляєн одягла на зустріч малиново-помаранчевий жакет у клітинку, білу блузку з драпуванням і чорні прямі штани. Вбрання Урсула скомбінувала з чорними замшевими туфлями.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Діловий образ політикиня доповнила перловим намистом і сережками-пусетами. Акуратне укладання і легкий макіяж завершили лук президентки Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Читайте також: