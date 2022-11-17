У малиновому блейзері і з новою зачіскою: кронпринцеса Вікторія вийшла у світ

Майбутня королева Швеції та її чоловік були заскочені фотографами на щорічному "Fep Forum" Pep Pep у готелі Clarion Sign у Стокгольмі.

Generation Pep – це некомерційна організація, яка працює над тим, щоб дати дітям та молоді можливість та волю жити активним та здоровим життям.

Цього дня кронпринцеса мала досить яскравий вигляд. Вона була одягнена у малиновий подовжений блейзер, під яким була чорна блузка з глибоким вирізом на декольте та чорні прямі штани зі стрілками. Взута принцеса була в чорні гостроносі чоботи на підборах.

На плечі спадкоємиці трону висіла чорна сумка на тонкому ремінці, на пальці виблискувала каблучка, на шиї була тонка золота підвіска, а у вухах золоті сережки. Макіяж у Вікторії був дуже стриманим, а ось зачіска здивувала, цього дня кронпринцеса зробила не класичний низький пучок, а зібрала волосся у кінський хвіст. Кронпринц був у чорному костюмі, білій сорочці та з темною тонкою краваткою.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Минулого свого спільного виходу королівська пара відвідувала Шведський інститут міжнародних відносин Utrikespolitiska Institutet в Стокгольмі. Тоді королівська особа вийшла у пальті з принтом "собачий зуб".

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

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