У малиновому жакеті та чорних туфлях: Ангела Меркель прибула на саміт НАТО

Канцлерка Німеччини вийшла у світ у жакеті улюбленої моделі — без коміра.

Сьогодні, 14 червня, Ангела Меркель прибула на саміт НАТО в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.

Там вона продемонструвала ділової образ у жакеті малинового кольору без коміра і з чотирма ґудзиками. На правому клапані кишені був прикріплений значок.

Ангела Меркель / Associated Press

Жакет Ангела скомбінувала з чорним топом, улюбленими класичними чорними штанями і чорними туфлями. Її шию прикрашало коричневе намисто. На обличчі була маска.

Ангела Меркель / Associated Press

Акуратне укладання і чорні стрілки на повіках завершили аутфіт політикині.

Раніше Меркель взяла участь у саміті G7. Там вона з'являлася у декількох ділових жакетах: у червоному, блакитному і світло-жовтому.

Ангела Меркель / Associated Press

Ангела Меркель / Associated Press

Ангела Меркель / Associated Press

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Жакети Ангели Меркель (20 фото)

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