У малиновій сукні з поясом: Кая Каллас продемонструвала яскравий образ на саміті ЄС

Кая Каллас / © Associated Press

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Кая Каллас взяла участь у саміті ЄС у будівлі Європейської ради у Брюсселі. На офіційному заході вона постала у жіночній сукні міді насиченого малинового відтінку. Вбрання мало лацкани, V-подібний виріз і рукави три чверті з відворотами. Приталений верх поєднувався з розкльошеною спідницею, яка спадала м’якими складками.

Кая Каллас / © Associated Press

Талію Каллас підкреслила широким поясом у тон із прямокутною обтягнутою пряжкою та металевими люверсами. До сукні вона підібрала світлі шкіряні туфлі з квадратними носками і невисокими стійкими підборами.

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Кая Каллас / © Associated Press

Аутфіт дипломатка доповнила сережками-цвяшками, тонким ланцюжком із невеликою підвіскою, срібним годинником і каблучкою. На лацкані сукні був квадратний значок.

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Кая Каллас / © Associated Press

Біляве каре Кая уклала з бічним проділом, злегка підкрутивши кінчики всередину. У макіяжі вона підкреслила вії чорною тушшю, додала рум’ян і помаду рожево-ягідного відтінку.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Нагадаємо, Кая Каллас у небесно-блакитному жакеті і з квітковою брошкою з’явилася на зустрічі на Філіппінах.

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