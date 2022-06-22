У маминій сукні: принцеса Інгрід-Олександра обрала особливе вбрання для урочистого вечора

У січні 2022 року норвезької принцесі Інгрід-Олександрі виповнилося 18 років. Святкували повноліття принцеса кілька днів тому на урочистій вечері, де були присутні багато монархів з європейських королівських будинків.

Іменинниця Інгрід-Олександра підняла келих шампанського за своє повноліття. Дівчина сиділа за столом поруч зі своїм дідом — королем Харальдом V і - виголосила урочисту промову на святі і навіть заплакала.

Принцеса Інгрід-Олександра / Фото: Getty Images

На вечерю юна принцеса прибула у темно-фіолетовій вечірній сукні Alberta Ferretti з гардеробу її матері кронпринцеси Метте-Маріт, яку та вперше одягала 2005 року на зустріч із японським імператором Акіхіто та імператрицею Мічіко під час їхнього візиту до Осло.

Принцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

На голові у принцеси Інгрід-Олександри була тіара Boucheron Pearl Circlet Tiara. Тіара, яка раніше належала покійній принцесі Рагнхільді, яка успадкувала її від своєї бабусі, принцеси Швеції Інгеборг, була подарунком на день народження від її двоюрідних братів Інгрід-Олександри.

Принцеса Інгрід-Олександра / Фото: Getty Images

Інгрід Олександра також носила Орден Святого Олафа, її вищий норвезький орден, Орден Королівської сім'ї короля Харальда V та медалі Ордена Святого Олафа, медаль сторіччя Королівського дому та Ювілейну медаль короля Харальда.

(гортайте фото праворуч)

Знімками з урочистостей монархи ділилися на сторінці королівської родини Норвегії в Instagram.

(гортайте фото праворуч)

Читайте також: