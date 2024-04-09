У мандариновій сукні і з перлинними сережками: новий яскравий лук прессекретарки Байдена

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Вона знову прийшла на роботу у яскравому аутфіті. На Карін була трикотажна обтисла сукня мандаринового відтінку в рубчик і без рукавів. Біля вирізу вбрання мало кольорову облямівку.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Прессекретарка зробила, як завжди, об'ємне укладання з кучерями, макіяж із персиково-чорними тінями і прикрасила вуха елегантними перлинними сережками. На руці у неї був її улюблений срібний браслет.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр одягла на роботу мінісукню вогняно-червоного кольору з короткими рукавами, яка добре сиділа на її стрункій фігурі.

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