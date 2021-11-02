У мандариновому костюмі і на шпильках: ефектний образ 81-річної спікерки Палати представників США

Ненсі Пелосі любить одягати на роботу яскраве вбрання.
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі сьогодні, 2 листопада, взяла участь у Демократичних зборах у Капітолії.
Там політикиня продемонструвала ефектний діловий аутфіт. На Пелосі був мандариновий костюм, який складався з жакету та прямих штанів зі стрілками, та білий топ.
Вбрання 81-річна Ненсі доповнила яскравими замшевими човниками на шпильках.
На обличчі у спікерки була дизайнерська кумедна строката маска із зображенням шоколадних цукерок та малини, у вухах – золоті сережки, а на шиї – намисто. До жакету Пелосі прикріпила брошку з американським прапором. Політикиня мала чудовий вигляд.
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