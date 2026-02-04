ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

У мандариновому костюмі: яскрава королева Максима відвідала благодійну організацію

Королева Нідерландів відвідала Тілбург у рамках соціальної ініціативи, присвяченої молоді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Максима відвідала організацію Leading Locals Network від Mind Us як почесна голова фонду, який спеціалізується з проблем психічного здоров’я молоді.

Її Величність вже повністю відновила свої офіційні обов’язки. Хоча наприкінці минулого тижня їй довелося скасувати два офіційні заходи через симптоми, схожі на грип, у понеділок вона публічно відзначила 24-ту річницю весілля з королем Віллемом-Олександром, а вчора відвідала Тілбург.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Для цього виходу королева обрала один зі своїх улюблених ансамблів від данського бренду Claes Iversen, з колекції осінь/зима 2015-2016. На Максимі був вовняний костюм мандаринового кольору, що складається з класичного блейзера та прямих штанів зі стрілками, який вона доповнила футболкою коньячного кольору та замшевим клатчем Natan та туфлями-човниками із замші на підборах від Giavinto Rossi.

Королева зробила укладання, денний макіяж та доповнила образ великими сережками у формі кілець, а також тонким золотим браслетом на зап’ясті.

Нагадаємо, 2 лютого король і королева Нідерландів відсвяткували 24-ту річницю свого весілля, а ми раніше згадували, яким було весільне вбрання Максими, зшите Домом Valentino.

Максима і Віллем-Олександр у день свого весілля 2 лютого 2002 року / © Associated Press

Максима і Віллем-Олександр у день свого весілля 2 лютого 2002 року / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie