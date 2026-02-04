У мандариновому костюмі: яскрава королева Максима відвідала благодійну організацію

Королева Максима / © Getty Images

Максима відвідала організацію Leading Locals Network від Mind Us як почесна голова фонду, який спеціалізується з проблем психічного здоров’я молоді.

Її Величність вже повністю відновила свої офіційні обов’язки. Хоча наприкінці минулого тижня їй довелося скасувати два офіційні заходи через симптоми, схожі на грип, у понеділок вона публічно відзначила 24-ту річницю весілля з королем Віллемом-Олександром, а вчора відвідала Тілбург.

Для цього виходу королева обрала один зі своїх улюблених ансамблів від данського бренду Claes Iversen, з колекції осінь/зима 2015-2016. На Максимі був вовняний костюм мандаринового кольору, що складається з класичного блейзера та прямих штанів зі стрілками, який вона доповнила футболкою коньячного кольору та замшевим клатчем Natan та туфлями-човниками із замші на підборах від Giavinto Rossi.

Королева зробила укладання, денний макіяж та доповнила образ великими сережками у формі кілець, а також тонким золотим браслетом на зап’ясті.

Нагадаємо, 2 лютого король і королева Нідерландів відсвяткували 24-ту річницю свого весілля, а ми раніше згадували, яким було весільне вбрання Максими, зшите Домом Valentino.