У мантіях і капелюхах з пір'ям: Чарльз і Камілла відвідали службу Ордену Підв'язки

Через кілька днів після параду Trooping the Colour король Чарльз та королева Камілла відвідали ще один особливий королівський захід.

Монарх та його дружина одягли мантії та капелюхи з білим пір'ям і попрямували до каплиці Святого Георгія разом з іншими дамами та лицарями Підв'язки. Орден Підв'язки — найстаріший і найвищий лицарський орден країни.

Чарльз та Камілла на службі Ордену Підв'язки / Фото: Associated Press

Під час служби відбулася церемонія посвяти нових кавалерів Ордену, зокрема композитора Ендрю Ллойда-Веббера, герцогині Глостерської та лорда Каккара. Після цього члени королівської родини повернулися до Віндзорського замку.

Чарльз і Камілла на службі Ордену Підв'язки / Фото: Associated Press

Король Чарльз вніс невеликі зміни до свого гардеробу і вперше одягнув Мантію Суверена. Це довша мантія, на лівому плечі якої пришита зірка Ордену. На минулорічній службі король був в іншій мантії. Камілла була в білій сукні під мантією і взута в гостроносі туфлі.

Чарльз та Камілла на службі Ордену Підв'язки / Фото: Associated Press

Чарльз та Камілла на службі Ордену Підв'язки / Фото: Associated Press

На сьогоднішній службі не була присутня принцеса Уельська та принц Ендрю, який є членом Ордену. Кетрін з'явилася на параді Trooping the Colour, але це не означає, що принцеса повноцінно повернулася до королівських обов'язків.

Чарльз та Камілла на службі Ордену Підв'язки / Фото: Associated Press

Читайте також: