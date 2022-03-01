У масці з соняшником: перша леді США Джилл Байден підтримала українців

У масці з соняшником: перша леді США Джилл Байден підтримала українців

Дружина американського президента на знак солідарності з Україною прийшла на захід у масці з соняшником.

Джилл Байден під час заходу "Місяць чорної історії" в Білому домі з'явилася у масці з вишитим соняшником на знак підтримки України, на яку напала Росія.

Джилл Байден / Associated Press

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