У матроській сукні: вбрання принцеси Шарлотти дуже нагадало образ її бабусі - принцеси Діани

У британській королівській родині багато традицій, правил та протоколів, згідно з якими вони живуть та з'являються на публіці. Одна з таких традицій - поява на публіці в костюмах у матроському стилі.

Встановила цю традицію за часів свого правління королева Вікторія і від того часу деякі члени сім'ї та їхні діти одягають подібні вбрання на публічні заходи: весілля та паради.

Особливо чарівно в подібній морській сукні мала вигляд юна принцеса Шарлотта на параді Trooping the Color, який щороку проводиться на честь офіційного дня народження британського монарха. На дівчинці була темно-синя сукня з довгими рукавами та білими оздобленнями, яку також прикрашав білий бант.

Діти Кейт та Вільяма Уельських / Фото: Associated Press

Це вбрання юної принцеси дуже нагадало нам образ її покійної бабусі - принцеси Діани, який та носила 1981 року. За кілька місяців до весілля з Чарльзом вона з'явилася у Букінгемському палаці у темно-синьому костюмі в матроському стилі, який носила у поєднанні з білою блузою, яку прикрашав великий червоний бант.

Принцеса Діан, принц Чарльз, королева Єлизавета / Фото: Getty Images

Читайте також: