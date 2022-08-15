У майці-алкоголічці і мінішортах: Джилл Байден пляжем покаталася на велосипеді

Перша леді США з родиною проводиить відпустку у Південній Кароліні.

Папараці заскочили першу леді Джилл Байден під час велопрогулянки пляжем на острові Кіава, що у Південній Кароліні. Саме там перша леді разом із родиною проводить свою відпустку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл була одягнена у білу майку-алкоголічку, чорні короткі шорти і сині кросівки. Волосся вона зібрала у хвіст, доповнила лук окулярами-авіаторами і кулоном на ланцюжку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді перебуває у хорошій фізичній формі.

Байден катався у синій футболці-поло, піскових шортах, синіх кросівках, кепці свого фонду Beau Biden і окулярах-авіаторах.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл їхала у відпустку у рожевій сукні міді з квітковим принтом і бежевих слінгбеках на шпильках.

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