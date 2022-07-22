У майці-алкоголічці, корсеті і стрипах: папараці заскочили американського артиста у провокаційному образі

Даніель ДіКрішіо обожнює експериментувати зі своїми луками і епатувати ними всіх довкола.

Фотографи зазнімкували на вулицях Лос-Анджелеса епатажного американського артиста, модель і зірку телебачення - Даніеля ДіКрішіо.

Чоловік, як завжди, мав провокаційний лук, в якому він привертав до себе увагу людей довкола та папараці.

Даніель ДіКрішіо / Фото: Getty Images

На Даніелеві була чорна майка-алкоголічка, зверху якої він одягнув чорний корсет, і чорні лосини з яскравим принтом по боках.

Вбрання він доповнив лакованими черевиками-стрипами.

ДіКрішіо розпустив волосся, закинув його на один бік і прикрасив шию великим хрестом на ланцюгу.

Як бачимо, зараз багато чоловіків полюбляють носити жіночі вбрання, і цим вже нікого не здивуєш.

Раніше ми бачили артиста в іншому провокаційному аутфіті. На ньому був піджак на зав'язках, який він одягнув на голе тіло, мінішорти і фатиновий шлейф ззаду. Образ Даніель доповнив чорними ботфортами.

Даніель ДіКрішіо / Фото: Getty Images

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