У майці-алкоголічці, корсеті і стрипах: папараці заскочили американського артиста у провокаційному образі

Даніель ДіКрішіо обожнює експериментувати зі своїми луками і епатувати ними всіх довкола.
Фотографи зазнімкували на вулицях Лос-Анджелеса епатажного американського артиста, модель і зірку телебачення - Даніеля ДіКрішіо.
Чоловік, як завжди, мав провокаційний лук, в якому він привертав до себе увагу людей довкола та папараці.
На Даніелеві була чорна майка-алкоголічка, зверху якої він одягнув чорний корсет, і чорні лосини з яскравим принтом по боках.
Вбрання він доповнив лакованими черевиками-стрипами.
ДіКрішіо розпустив волосся, закинув його на один бік і прикрасив шию великим хрестом на ланцюгу.
Як бачимо, зараз багато чоловіків полюбляють носити жіночі вбрання, і цим вже нікого не здивуєш.
Раніше ми бачили артиста в іншому провокаційному аутфіті. На ньому був піджак на зав'язках, який він одягнув на голе тіло, мінішорти і фатиновий шлейф ззаду. Образ Даніель доповнив чорними ботфортами.
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