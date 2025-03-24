У майці та лляних штанях: Меган Маркл показала, як готувала сніданок

Меган Маркл запрошувала багатьох своїх друзів на своє шоу "З любов'ю, Меган", серед них була і Келлі Маккі Зайфен.
У Instagram Storis Меган опублікувала кадр зі знімань. Герцогиня Сассекська вирішила поділитися знімками в неділю, написавши: "Коли одна з найкращих подруг готує банановий спліт на сніданок", — підписала пост Меган.
На фото Мег одягнена у повсякденну бежеву майку та білі лляні штани, у неї розпущене волосся, і вона усміхається.
"Щасливої неділі!", — підписала кадри герцогиня.
В останньому пості серії знімків було представлено великий план гарного сніданку, який у них вийшов, а Меган відзначила свій бренд стилю життя як "As Ever".
Нагадаємо, раніше минулого тижня Меган Маркл ділилася новим фото своєї доньки Лілібет у блогу.
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