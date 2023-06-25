У майці та мініспідниці: принцеса Кейт приїхала на корт пограти у теніс

Принцеса Уельська зустрілася з чемпіоном Вімблдона Роджером Федерером на корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу на Вімблдоні.

Кейт Міддлтон як патрон Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету з'явилася в ролику Ball boys та ball girls. Відео починається з того, що принцеса Кейт у білій тенісній майці, тенісній спідниці в тон та з високим хвостом вітає Федерера на корті і розмовляє з ним перед початком парного матчу.

Принцеса Уельська та чемпіон Вімблдону Роджер Федерер на корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу, Вімблдон / Фото: Getty Images

"Пограємо у теніс?" — Запитує він її, на що вона відповідає: "Так, будь ласка".

Роджер Федерер – не лише перша ракетка світу, він друг сім'ї Уельських, а також давав приватні уроки їхньому старшому синові — принцу Джорджу.

Принцеса Уельська та чемпіон Вімблдону Роджер Федерер на корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу, Вімблдон / Фото: Getty Images

На корті Кейт і Роджер позмагалися у кількох сетах, перш ніж побачити, як хлопчики та дівчатка приступили до свого тренування.

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