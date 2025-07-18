У майці та білих шортах: Зара Тіндалл позувала в обіймах з чоловіком на морі

Майк і Зара Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

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Чоловік Зари — Майк — поділився у своєму блогу в Instagram кількома фотографіями, які були зроблені на острові Гамільтон. На одному з них подружжя позує обійнявшись.

Зара одягнена в білу майку та молочні короткі шорти з тонким ремінцем, вона зображена босоніж. Майк одягнений у білу футболку та рожеві шорти в принт. Вони обоє у бейсболках.

Майк і Зара Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

«Цього тижня нам вдалося провести кілька днів на острові Гамільтон. Незважаючи на те, що ми вже багато разів були в Австралії, ми ніколи тут не відпочивали, і це було неймовірно. Ми також вперше вийшли на воду в Морському парку Великого Бар’єрного рифу, і це було просто неймовірно. У Квінсленді, безперечно, є все. Залишилися неймовірні спогади. Який незабутній спосіб провести вільний час», — написав Майк під знімками.

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Острів Гамільтон / © Instagram Майка Тіндалла

Острів Гамільтон / © Instagram Майка Тіндалла

Острів Гамільтон / © Instagram Майка Тіндалла

Острів Гамільтон / © Instagram Майка Тіндалла

Нагадаємо, нещодавно дружина Бориса Джонсона — Керрі — показувала кадри з їхньої сімейної відпустки в Італії.