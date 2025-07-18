ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
398
Час на прочитання
1 хв

У майці та білих шортах: Зара Тіндалл позувала в обіймах з чоловіком на морі

Зара і Майк Тіндалли проводять літню відпустку в Австралії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Майк та Зара Тіндалли

Майк і Зара Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Чоловік Зари — Майк — поділився у своєму блогу в Instagram кількома фотографіями, які були зроблені на острові Гамільтон. На одному з них подружжя позує обійнявшись.

Зара одягнена в білу майку та молочні короткі шорти з тонким ремінцем, вона зображена босоніж. Майк одягнений у білу футболку та рожеві шорти в принт. Вони обоє у бейсболках.

Майк і Зара Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Майк і Зара Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

«Цього тижня нам вдалося провести кілька днів на острові Гамільтон. Незважаючи на те, що ми вже багато разів були в Австралії, ми ніколи тут не відпочивали, і це було неймовірно. Ми також вперше вийшли на воду в Морському парку Великого Бар’єрного рифу, і це було просто неймовірно. У Квінсленді, безперечно, є все. Залишилися неймовірні спогади. Який незабутній спосіб провести вільний час», — написав Майк під знімками.

Острів Гамільтон / © Instagram Майка Тіндалла

Острів Гамільтон / © Instagram Майка Тіндалла

Острів Гамільтон / © Instagram Майка Тіндалла

Острів Гамільтон / © Instagram Майка Тіндалла

Острів Гамільтон / © Instagram Майка Тіндалла

Острів Гамільтон / © Instagram Майка Тіндалла

Острів Гамільтон / © Instagram Майка Тіндалла

Острів Гамільтон / © Instagram Майка Тіндалла

Нагадаємо, нещодавно дружина Бориса Джонсона — Керрі — показувала кадри з їхньої сімейної відпустки в Італії.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie