У Мережі з'явилися нові кадри з фотосету Меган і Гаррі для журналу TIME

У Мережі з'явилися нові кадри з фотосету Меган і Гаррі для журналу TIME

Вчора, в день народження принца Гаррі, стало відомо, що вони з дружиною Меган увійшли до сотні найвпливовіших людей за версією журналу TIME.

Видання опублікувало у себе в Instagram фото обкладинки, де Меган і Гаррі позували разом. На фото герцог Сассекський зображений в чорній кофті-поло і чорних штанях, на його зап'ясті кілька браслетів, він присів трохи позаду своєї дружини Меган. Герцогиня Сассекська в білій сорочці і штанях з високою талією, у неї новий відтінок волосся — каштановий, і пишні локони злегка накручені. Передплатники журналу, щоправда, захейтили, як саму ідею помістити пару до рейтингу, так і фотографію. Багатьом не сподобалося, що принц Гаррі зображений позаду Меган Маркл, що немовби демонструє світові, хто в їхньому будинку господар, а точніше господиня.

Також читайте Меган Маркл показово відмовилася від титулу герцогині Сассекської

Також в Мережі з'явилися два інших знімки пари. Їхнім автором став фотограф Парі Дуковіч, він же і розмістив фото на своїй сторінці в Instagram.

На одному з фото подружжя прогулюється садом. Гаррі одягнений в зелений костюм і білу сорочку, він тримає Меган за руку, вона ж у водолазці, довгому пальті і штанях-кльош від Victoria Beckham. Всі фотографії були зроблені в будинку пари в Монтесіто, в Санта-Барбарі, в США.

Якраз на іншому фото подружжя вже зображене в будинку. Герцогиня зняла пальто, а волосся заколола шпилькою. Її поза говорить нам про те, що Меган - сильна жінка, яка не боїться труднощів. А ось принц Гаррі, стоячи поруч з герцогинею, має не такий впевнений в собі вигляд.

На сторінці автора фотографії хвалили, а Сассексів вітали з тим, що вони потрапили до такого значущого для багатьох рейтингу.

Читайте також: Жадають зустрічі з королевою: Меган і Гаррі збираються з дітьми до Лондона

Королівський тур: Меган і Гаррі подорожують Австралією та країнам Океанії (32 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання