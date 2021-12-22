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У Мережі з'явилося перше відео з різдвяного концерту герцогині Кембриджської

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У Мережі з'явилося перше відео з різдвяного концерту герцогині Кембриджської

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

8 грудня у Вестмінстерському абатстві відбулися знімання різдвяного концерту Together at Christmas, організованого герцогинею Кембриджською.

Концерт покажуть на британському телебаченні напередодні Різдва каналом ITV. У твітері телеканалу опублікували короткий ролик з концерту, у ролику британська співачка Еллі Голдінг співає пісню про Різдво.

Нагадаємо, концерт організував Благодійний королівський фонд The Royal Foundation та особисто герцогиня Кембриджська, яка виступила у ролі ведучої заходу. Організували цей концерт на честь організацій, які допомагали людям під час пандемії.

Герцогиня Кетрін приїхала на концерт в пальті яскраво-червоного кольору від Catherine Walker з бантом на грудях, взула туфлі-човники від Gianvito Rossi, теж червоні та взяла до рук клатч Miu Miu.

Герцогиня Кембриджська на різдвяному концерті / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська на різдвяному концерті / Associated Press

До речі, в такому ж, але тільки чорному пальті герцогиня була присутня на похороні принца Філіпа. Багато хто впевнений, що вибір вбрання для концерту був не випадковим, а демонстрував шану та пам'ять герцогу Единбурзькому.

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