У Мережі з'явилося перше відео з різдвяного концерту герцогині Кембриджської

8 грудня у Вестмінстерському абатстві відбулися знімання різдвяного концерту Together at Christmas, організованого герцогинею Кембриджською.

Концерт покажуть на британському телебаченні напередодні Різдва каналом ITV. У твітері телеканалу опублікували короткий ролик з концерту, у ролику британська співачка Еллі Голдінг співає пісню про Різдво.

Нагадаємо, концерт організував Благодійний королівський фонд The Royal Foundation та особисто герцогиня Кембриджська, яка виступила у ролі ведучої заходу. Організували цей концерт на честь організацій, які допомагали людям під час пандемії.

Reminder: The 'Together at Christmas' carol service hosted by HRH The Duchess of Cambridge will be

on @ITV at 7.30pm on Christmas Eve.



Here is a clip of @elliegoulding performing 'Have Yourself a Merry Little Christmas'. #RoyalCarols #TogetherAtChristmas pic.twitter.com/gOOMvrB83A — Westminster Abbey (@wabbey) December 21, 2021

Герцогиня Кетрін приїхала на концерт в пальті яскраво-червоного кольору від Catherine Walker з бантом на грудях, взула туфлі-човники від Gianvito Rossi, теж червоні та взяла до рук клатч Miu Miu.

Герцогиня Кембриджська на різдвяному концерті / Associated Press

До речі, в такому ж, але тільки чорному пальті герцогиня була присутня на похороні принца Філіпа. Багато хто впевнений, що вибір вбрання для концерту був не випадковим, а демонстрував шану та пам'ять герцогу Единбурзькому.

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