У Мережі з'явився перший сімейний портрет королеви Єлизавети ІІ без принца Філіпа

У Мережі з'явився перший сімейний портрет королеви Єлизавети ІІ без принца Філіпа

Днями королева Єлизавета II дала аудієнцію у Віндзорському замку. Шанувальники королеви та її сім'ї розглянули на цих фотографіях новий портрет Її Величності з онуками.

Знімок був помічений на столі королеви в Дубовій кімнаті у Віндзорському замку, і, здається, це перший сімейний портрет, зроблений без її дорогого покійного чоловіка, герцога Единбурзького після його смерті у квітні 2021 року.

Королева Єлизавета II / Associated Press

На фотографії, яка, ймовірно, була зроблена минулого літа під час щорічних канікул королеви в Балморалі, Єлизавета II заскочена з маленьким сином Зари та Майка Тіндаллів Лукасом Філіпом на руках. Поруч - старші сестри малюка – Міа та Лєна, а їхній кузен принц Луї (син Кембриджських), якому теж три роки, поруч із Мією зображений на краю дивана.

Позаду них стоїть старша онука королеви, 18-річна леді Луїза Віндзор разом із ще чотирма правнуками королеви — принцом Джорджем, Айлою Філліпс, принцесою Шарлоттою та Саванною Філліпс.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Минулого разу таке фото з правнуками показували напередодні похорону принца Філіпа у квітні 2021 року. Тоді Філіп та Єлизавета сфотографувалися в оточенні семи правнуків.

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