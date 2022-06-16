У Мережі з'явився трейлер супергеройського екшену з Крісом Гемсвортом у головній ролі

У Мережі з'явився трейлер супергеройського екшену з Крісом Гемсвортом у головній ролі

Фентезійний бойовик "Тор: Любов і Грім" стане для цього персонажа з кіновсесвіту Marvel четвертим сольним фільмом.

У Мережі з'явився дубльований трейлер фільму режисера Тайка Вайтіті "Тор: Любов і Грім" від Marvel Studios. На українських екранах вихід стрічки запланований на 21 липня.

У супергеройському екшені зіграли Кріс Гемсворт, Тесса Томпсон, Наталі Портман, Крістіан Бейл, Тайка Вайтіті, Джеймі Александер та інші.

Про фільм

Бог грому (Кріс Гемсворт) вирушає на пошуки внутрішнього спокою. Проте галактичний убивця Ґорр, знаний як Убивця богів (Крістіан Бейл), прагне знищити усіх небожителів та перериває вихід Тора на пенсію. Щоб подолати загрозу, Бог грому звертається по допомогу до королеви Валькірії (Тесса Томпсон), Корґа (Тайка Вайтіті) та своєї колишньої дівчини Джейн Фостер (Наталі Портман). Остання, на подив Тора, тепер володіє його магічним молотом Мйолніром так само, як і Могутній Тор. Разом вони вирушають у жахливу космічну пригоду, щоб розкрити таємницю помсти Убивці богів і зупинити його, поки не стало надто пізно.

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