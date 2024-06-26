У мереживній квітковій сукні і розкішній тіарі: імператриця Масако на бенкеті у Букінгемському палаці

60-річна японська імператриця сяяла у гарному образі на бенкеті з британськими монархами.
Імператор Нарухіто та імператриця Масако відвідали банкет у Букінгемському палаці, який на їхню честь організували король Чарльз і королева Камілла.
Імператриця обрала для своєї появи красивий ніжний образ. Вона одягла елегантну мереживну сукню максі кольору айворі з квітковим мотивом, прикрашену лелітками і блискітками, а також із короткими рукавами.
На голові у неї була розкішна тіара з діамантовими квітами, у вухах – елегантні діамантові сережки, на шиї – діамантове намисто з двох ниток, а на руці – браслет. Масако зробила легкий макіяж із чорними стрілками і прозорим блиском на губах.
Аутфіт Її Величність доповнила помаранчевою стрічкою з червоними смужками і орденом.
Імператор Нарухіто був одягнений у чорний фрак і штани, білі сорочку, жилет і метелик, а також мав синю стрічку з орденами.
Нагадаємо, фотографи зазнімкували імператорське подружжя в аеропорту Станстед.
Із літака Масако вийшла в елегантному образі. Вона була одягнена у небесно-блакитне вбрання, яке складалося із сукні міді і приталеного жакета з білим коміром і лацканами, а також із блакитно-білим бантиком.
Аутфіт вона доповнила блакитними шкіряними туфлями на зручних підборах, білим капелюхом із небесно-блакитною стрічкою, білими рукавичками і блакитним клатчем із білою смужкою.
Імператриця зробила ніжний макіяж із чорними стрілками і ніжно-рожевим блиском на губах, вуха прикрасила великими перлинними сережками із діамантовим обрамленням, а шию – перлинним намистом.
Імператор Нарухіто обрав чорний класичний костюм, білу сорочку і світло-блакитну краватку з принтом, яка мала гармонійний вигляд із аутфітом дружини.
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