У мереживній квітковій сукні і розкішній тіарі: імператриця Масако на бенкеті у Букінгемському палаці

60-річна японська імператриця сяяла у гарному образі на бенкеті з британськими монархами.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако відвідали банкет у Букінгемському палаці, який на їхню честь організували король Чарльз і королева Камілла.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако, король Чарльз і королева Камілла / Фото: Associated Press

Імператриця обрала для своєї появи красивий ніжний образ. Вона одягла елегантну мереживну сукню максі кольору айворі з квітковим мотивом, прикрашену лелітками і блискітками, а також із короткими рукавами.

На голові у неї була розкішна тіара з діамантовими квітами, у вухах – елегантні діамантові сережки, на шиї – діамантове намисто з двох ниток, а на руці – браслет. Масако зробила легкий макіяж із чорними стрілками і прозорим блиском на губах.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако, король Чарльз і королева Камілла / Фото: Associated Press

Аутфіт Її Величність доповнила помаранчевою стрічкою з червоними смужками і орденом.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако, король Чарльз і королева Камілла / Фото: Associated Press

Імператор Нарухіто був одягнений у чорний фрак і штани, білі сорочку, жилет і метелик, а також мав синю стрічку з орденами.

Нагадаємо, фотографи зазнімкували імператорське подружжя в аеропорту Станстед.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Із літака Масако вийшла в елегантному образі. Вона була одягнена у небесно-блакитне вбрання, яке складалося із сукні міді і приталеного жакета з білим коміром і лацканами, а також із блакитно-білим бантиком.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила блакитними шкіряними туфлями на зручних підборах, білим капелюхом із небесно-блакитною стрічкою, білими рукавичками і блакитним клатчем із білою смужкою.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Імператриця зробила ніжний макіяж із чорними стрілками і ніжно-рожевим блиском на губах, вуха прикрасила великими перлинними сережками із діамантовим обрамленням, а шию – перлинним намистом.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Імператор Нарухіто обрав чорний класичний костюм, білу сорочку і світло-блакитну краватку з принтом, яка мала гармонійний вигляд із аутфітом дружини.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Читайте також:

Елегантні образи імператриці Японії Масако (26 фото)