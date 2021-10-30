У мереживній мантильї та костюмі з леопардовим принтом: Джилл Байден на зустрічі з папою Римським

У мереживній мантильї та костюмі з леопардовим принтом: Джилл Байден на зустрічі з папою Римським

Перша леді США одяглася на аудієнцію до Папи Римського за протоколом.

Президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден прибули до Італії на саміт G20 – це перша особиста зустріч лідерів найбільших економічних держав із початку пандемії COVID-19.

У межах візиту до Риму президентське подружжя побувало на аудієнції у Папи Римського Франциска у Ватикані. Перша леді одяглася згідно з протоколом. На ній був чорний костюм із леопардовим принтом від Adam Lippes, який складався з сукні-футляра довжини міді та приталеного жакета.

Джилл та Джо Байдени з Папою Римським / Associated Press

Строгий аутфіт вона доповнила чорними замшевими туфлями на шпильці від бренду Marion Park.

Джилл Байден / Associated Press

Голову Джилл покрила чорною мереживною мантильєю від дизайнерки Джіджі Барріс, з-під якої визирали локони. У макіяжі перша леді зробила акцент на очах. Вуха вона прикрасила елегантними сережками.

Джилл Байден / Associated Press

Президент був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку та краватку у дрібну клітинку.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

У цьому самому образі Джилл зустрілася у кафе зі своєю колегою – першою леді Франції Бріжит Макрон. Тільки наверх вона накинула синій шарф. А до жакету прикріпила розкішну брошку з коштовним камінням.

Бріжіт Макрон і Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден у цьому самому луці з'явилася і на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та його дружиною Сереною Каппелло у палаці Чиги у Римі. У руках вона тримала чорний клатч.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

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