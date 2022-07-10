У мереживній прозорій сукні: Дева Кассель дефілювала на показі Dolce & Gabbana в Італії

На Сицилії в італійському місті Сіракузі, яке славиться своїми стародавніми руїнами, відбувся показ Dolce & Gabbana haute couture сезону осінь-зима 2022-2023.
Серед зірок на подіумі з'явилася 17-річна донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя – Дева Кассель.
Юна дівчина сяяла у білій мереживній прозорій сукні-корсеті з тюлю, розшитій мереживом, макраме, кристалами та перлами, а на руках у неї були чорні високі рукавички.
На обличчі у Деви був максимально природний макіяж, а кучеряве темне волосся розвивалося.
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Італійський Vogue поділився у своєму Instagram відео із заходу. На одному з них зображені Мерая Кері, Шерон Стоун і Гелен Міррен. Всі троє одягнені в чудові вбрання від Dolce & Gabbana.
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