У мереживній прозорій сукні: ефектна Зара Тіндалл вийшла з чоловіком на доріжку

Зара та Майк Тіндалли відвідали церемонію вручення премії Beauty Awards 2024 у Honourable Artillery Company в Лондоні.

43-річна донька принцеси Анни сяяла в гарній чорній мереживній сукні з вирізом на декольте і з прозорою спідницею від Self Portrait, взута в замшеві туфлі-човники Emmy London, а в руках тримала клатч Aspinal of London.

Зара уклала світлі локони в стильну зачіску, залишивши чубок, що обрамляє обличчя, зробила макіяж з підводкою для очей і нанесла блиск для губ пастельно-рожевого відтінку. А вечірній образ завершила комплектом сережок із квітковим візерунком темно-червоного кольору, які ідеально поєднувалися з відтінком її манікюру.

Її чоловік Майк Тіндал також мав елегантний вигляд в червоному оксамитовому піджаку, чорній сорочці, штанях і замшевих туфлях. Майк узяв із собою на червону доріжку м'яч для регбі.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

На заході вшановували косметичні продукти, які вносять на ринок щось унікальне, новаторське чи інноваційне.

Раніше минулого тижня Зара Тіндалл побувала на заході на іподромі в Челтнемі.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

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