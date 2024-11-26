У мереживній прозорій сукні: ефектна Зара Тіндалл вийшла з чоловіком на доріжку

Зара та Майк Тіндалли відвідали церемонію вручення премії Beauty Awards 2024 у Honourable Artillery Company в Лондоні.
43-річна донька принцеси Анни сяяла в гарній чорній мереживній сукні з вирізом на декольте і з прозорою спідницею від Self Portrait, взута в замшеві туфлі-човники Emmy London, а в руках тримала клатч Aspinal of London.
Зара уклала світлі локони в стильну зачіску, залишивши чубок, що обрамляє обличчя, зробила макіяж з підводкою для очей і нанесла блиск для губ пастельно-рожевого відтінку. А вечірній образ завершила комплектом сережок із квітковим візерунком темно-червоного кольору, які ідеально поєднувалися з відтінком її манікюру.
Її чоловік Майк Тіндал також мав елегантний вигляд в червоному оксамитовому піджаку, чорній сорочці, штанях і замшевих туфлях. Майк узяв із собою на червону доріжку м'яч для регбі.
На заході вшановували косметичні продукти, які вносять на ринок щось унікальне, новаторське чи інноваційне.
Раніше минулого тижня Зара Тіндалл побувала на заході на іподромі в Челтнемі.
Читайте також:
- Їх познайомив принц Гаррі: історія кохання Зари та Майка Тіндаллів
- Верхом на білому коні: Зару Тіндалл зазнімкували на перегонах
- Чарівний блондин: який вигляд має зараз трирічний син Зари Тіндалл