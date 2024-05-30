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У мереживній сукні і білих туфлях: принцеса Како продемонструвала ніжний образ в Афінах

У мереживній сукні і білих туфлях: принцеса Како продемонструвала ніжний образ в Афінах

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Принцеса Японії у гарному вбранні з'явилася у Греції.

Японська принцеса Како, племінниця імператора Нарухіто, з офіційним візитом приїхала до Греції з нагоди 125-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами. Вона відвідала національний заклад для людей з порушеннями слуху в Афінах.

Принцеса продемонструвала ніжний образ. На ній була блакитна мереживна сукня міді з чорною смужкою на талії, зверху вона одягла білий вкорочений жакет без ґудзиків і коміра.

Принцеса Како / © Getty Images
Принцеса Како / Фото: Getty Images

Аутфіт Како доповнила білими туфлями на підборах, білим клатчем, скромною зачіскою і довгими сережками.

Нагадаємо, принцеса Како на зустрічі з президенткою Греції Катериною Сакелларопулу постала у ніжному японському шовковому кімоно з квітковим принтом і класичних табі. 

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