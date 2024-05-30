У мереживній сукні і білих туфлях: принцеса Како продемонструвала ніжний образ в Афінах

Принцеса Японії у гарному вбранні з'явилася у Греції.
Японська принцеса Како, племінниця імператора Нарухіто, з офіційним візитом приїхала до Греції з нагоди 125-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами. Вона відвідала національний заклад для людей з порушеннями слуху в Афінах.
Принцеса продемонструвала ніжний образ. На ній була блакитна мереживна сукня міді з чорною смужкою на талії, зверху вона одягла білий вкорочений жакет без ґудзиків і коміра.
Аутфіт Како доповнила білими туфлями на підборах, білим клатчем, скромною зачіскою і довгими сережками.
Нагадаємо, принцеса Како на зустрічі з президенткою Греції Катериною Сакелларопулу постала у ніжному японському шовковому кімоно з квітковим принтом і класичних табі.
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