У мереживній сукні і білих туфлях: принцеса Како продемонструвала ніжний образ в Афінах

Японська принцеса Како, племінниця імператора Нарухіто, з офіційним візитом приїхала до Греції з нагоди 125-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами. Вона відвідала національний заклад для людей з порушеннями слуху в Афінах.

Принцеса продемонструвала ніжний образ. На ній була блакитна мереживна сукня міді з чорною смужкою на талії, зверху вона одягла білий вкорочений жакет без ґудзиків і коміра.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Аутфіт Како доповнила білими туфлями на підборах, білим клатчем, скромною зачіскою і довгими сережками.

Нагадаємо, принцеса Како на зустрічі з президенткою Греції Катериною Сакелларопулу постала у ніжному японському шовковому кімоно з квітковим принтом і класичних табі.

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