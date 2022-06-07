У мереживній сукні і червоних туфлях: Джилл Байден на відкритті поштової марки

У мереживній сукні і червоних туфлях: Джилл Байден на відкритті поштової марки

Пані Байден взяла участь у відкритті поштової марки експершох леді США Ненсі Рейган.

Поштова служба США представила марку на честь спадщини першої леді Ненсі Рейган та її ролі у сприянні формуванню адміністрації президента Рональда Рейгана.

У Східній кімнаті Білого дому відбулася церемонія відкриття цієї поштової марки. Захід відвідала Джилл Байден.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді США мала прекрасний вигляд. На ній була обтисла мереживна сукня білого кольору із червоними вкрапленнями. Вбрання чулово сиділо на фігурі Джилл.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Сукню вона скомбінувала із червоними замшевими туфлями на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Ефектний аутфіт Байден доповнила укладанням з локонами, сережками у вигляді квіток та золотими ланцюжками на шиї – один із них з написом Mama – її улюблений. Ніжний макіяж завершив лук першої леді.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден з'явилася на обкладинці журналу Harper's Bazaar і дала інтерв'ю. На обкладинці перша леді позувала в елегантному темному костюмі від Ralph Lauren та туфлях-човниках на шпильці від Sarah Flint. Свій аутфіт вона доповнила акуратним укладанням та прикрасами Tiffany & Co.

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