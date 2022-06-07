У мереживній сукні і червоних туфлях: Джилл Байден на відкритті поштової марки

Пані Байден взяла участь у відкритті поштової марки експершох леді США Ненсі Рейган.
Поштова служба США представила марку на честь спадщини першої леді Ненсі Рейган та її ролі у сприянні формуванню адміністрації президента Рональда Рейгана.
У Східній кімнаті Білого дому відбулася церемонія відкриття цієї поштової марки. Захід відвідала Джилл Байден.
Перша леді США мала прекрасний вигляд. На ній була обтисла мереживна сукня білого кольору із червоними вкрапленнями. Вбрання чулово сиділо на фігурі Джилл.
Сукню вона скомбінувала із червоними замшевими туфлями на шпильках.
Ефектний аутфіт Байден доповнила укладанням з локонами, сережками у вигляді квіток та золотими ланцюжками на шиї – один із них з написом Mama – її улюблений. Ніжний макіяж завершив лук першої леді.
Нагадаємо, Джилл Байден з'явилася на обкладинці журналу Harper's Bazaar і дала інтерв'ю. На обкладинці перша леді позувала в елегантному темному костюмі від Ralph Lauren та туфлях-човниках на шпильці від Sarah Flint. Свій аутфіт вона доповнила акуратним укладанням та прикрасами Tiffany & Co.
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