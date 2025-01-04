У мереживній сукні і прикрасах з діамантами та перлами: імператриця Японії на святкуванні Нового року

Імператорська родина привітала японців із Новим роком.
Імператор Японії Нарухіто, його дружина імператриця Масако та їхня донька – принцеса Айко – привітали публіку на святкуванні Нового року біля Імператорського палацу в Токіо.
Імператор зявився там у класичному чорному костюмі, сірому жилеті, білій сорочці і перламутровій краватці. У надгрудній кишені піджака визирала біла хустка.
На імператриці була кремово-бежева мереживна сукня по фігурі з коміром-стійкою. Волосся вона зібрала ззаду, зробила макіяж із чорним олівцем на очах, прикрасила вуха сережками з камінням і перлинами, а до коміру прикріпила вишукану брошку з діамантами і перлиною.
Принцеса Айко була одягнена у салатову закриту сукню, розшиту біля коміра та на манжетах перлами. Свій ніжний аутфіт вона доповнила перлинними прикрасами, білими рукавичками і віялом.
Нагадаємо, імператриця Масако у блакитному вбранні і з відром у руках випустила мальків у море.
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