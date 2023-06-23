У мереживній сукні та крислатому капелюсі: витончений образ Зари Тіндалл на кінних перегонах

Зара Тіндалл, як і інші члени королівської сім'ї, відвідала і третій день кінних перегонів в Аскоті.

Цього разу дочка принцеси Анни мала ще витончишений вигляд, з'явившись на публіці в блідо-жовій мереживній сукні-міді з колекції Scanlan Theodore, яка коштує 2285 доларів.

До сукні Зара Тіндалл підібрала крислатий капелюх, прикрашений нарцисами від Emily-London, сумку від Aspinal of London з верхньою ручкою з лакованої крокодилячої шкіри кольору слонової кістки та туфлями, підібраними до тону від Julia Mays.

Свій елегантний образ Зара доповнила гарним макіяжем, сережками-висячками, кількома золотими браслетами на зап'ясті та тримала в руках сонцезахисні окуляри.

Зара і Майк Тіндалли на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Її чоловік Майк Тіндалл був у чорному фраку, білій сорочці, бежевому жилеті, білій сорочці, жовто-синій краватці та капелюсі-циліндрі. Він з ніжністю дивився на свою красуню-дружину, коли вона позувала в обіймах з ним фотографам.

Два попередні дні пара також була присутня на Royal Ascot.

Зара Тіндалл на другий день Royal Ascot / Фото: Getty Images

Зара та Майк Тіндалл у перший день Royal Ascot / Фото: Getty Images

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