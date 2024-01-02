У мереживній сукні та квітковій тіарі: принцеса Марі з чоловіком на урочистому банкеті

Данський принц Йоагім та принцеса Марі відвідали новорічний прийом королеви Маргрете II у палаці Амалієнборг у Копенгагені.

Молодший син королеви та його родина живуть у США, але на новорічні канікули приїхали разом із двома дітьми до Данії.

Принцеса Марі / Фото: Getty Images

На банкеті принцеса Марі з'явилася в синій мереживній сукні з баскою від Rikkegudnitz, взула туфлі на підборах Jimmy Choo і була в алмазній квітковій тіарі Diamond Floral Tiara, а в руках тримала золотий клатч.

Принцеса зробила вечірню зачіску та гарний макіяж, а в її вухах виблискували діамантові сережки-висячки. Її чоловік принц Йоагім був одягнений у військову форму.

Принцеса Марі та принц Йоагім / Фото: Getty Images

На бенкеті також були присутні кронпринц Фредерік, який з 14 січня стане новим королем Данії та його дружина, майбутня королева-консорт Мері. А панувала на заході все ще правляча королева Данії Маргрете II.

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